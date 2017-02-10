蒙面4煞倒車撞 光天化日就想搶

2017-02-10

4煞缺錢動歪腦筋

〔記者許國楨／台中報導〕4名好朋友因缺錢，聽說吳姓男子家境富裕，4人竟起歹念，7日駕租賃自小客車，尾隨吳男並在台中市北屯區製造假車禍，持電擊棒企圖搶劫，吳男機警逃離，警逮簡男等3嫌，並追查在逃駕駛下落。

7日中午12點40分，40多歲吳男開車，載友人到台中市北屯大坑山區一家知名餐廳吃飯後開車離去，途中突有白色自小客車超車到前方，在一處廢棄收費亭時，白車急煞車且倒車。

富家男以為遇三寶

吳男連忙狂按喇叭示警，但白車仍倒車朝吳男車頭撞去，吳男與友人以為碰到馬路三寶，開車門打算下車理論時，見白車後座走下一名戴頭套的蒙面男子，持電擊棒作勢攻擊，另有2人持棍棒下車。

見蒙面煞趕快閃

吳男嚇得趕緊關上車門、倒車後，急踩油門從收費亭另一側駛離，驚險脫困，3名歹徒未得手，不甘願地回車上。

台中市警第五分局調閱沿線路口監視器畫面，鎖定犯案車輛是懸掛失竊車牌的租賃車，前天逮捕杜姓（20歲）、簡姓（20歲）、魏姓（22歲）3嫌。

報警逮3煞 1在逃

警方在簡嫌家起出頭套，他供稱，因缺錢花用，從朋友口中得知吳男剛從軍職退伍，領了一筆退休金且家境富裕，日前先觀察吳男住家周邊並了解作息，7日夥同另3人尾隨吳男外出，製造假車禍並伺機強盜財物。