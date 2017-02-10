赴前男友約？女半裸陳屍校園
監視器拍到可疑男子
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校籃球場旁，昨驚見半裸女屍，胸中3刀、腹部11刀，左側頭部被重擊，警方查出死者是住高雄市美濃區21歲邱姓女子，監視器拍到一名可疑男子身影，警方正急尋死者的前男友調查。
頭重創 身中14刀慘死
廣興國小關福分校在高樹鄉廣福村，里港警分局表示，昨晨6時19分接獲晨運民眾報案後，警方試圖在死者身上找手機、身分證未獲，因學校旁有機車被推入水溝，警因而循線查出邱女身分，發現她借住在廣福村鍾姓乾哥家，鍾男到派出所說明，證實他前晚上班，有不在場證明。
警方發現，邱女穿橘色有拉鍊上衣，拉鍊被扯下一半，隔著衣服胸部被刺3刀，牛仔褲被脫到膝蓋，腹部遭刺至少11刀，頭左側有鈍器重擊及撞地痕跡，血肉模糊，手段凶殘，現場未見凶器。
至於是否遭性侵，警昨晚表示，死者下體無強行插入痕，但仍採集陰道檢體送刑事局化驗查證。
警方調閱監視器發現，前晚8點半，一名男子將機車停在校外後走進學校，9點多，邱女把機車停在校門也走進校園；里港分局長蘇榮明表示，命案可能發生於前晚9點半到11點之間，行凶過程可能被監視器拍下，但因無光源，影像太暗，須深入解析；凶手事後疑將邱女機車及外套丟到水溝，再騎機車離去。
乾哥上班 有不在場證明
據了解，邱女約1個月前透過網路，結識當水果貨運司機的25歲鍾男當乾哥，1週前住進乾哥家，有時跟著送貨；鍾母昨透露，兒子前晚去送貨不在家，邱女向她說約了友人要去里港鄉唱KTV。
自稱邱女在美濃的鄰居，昨在命案現場聲稱，邱女自幼父母離異，母親離家，父親將她託給阿公照顧後不知去向，她國中畢業後未升學，阿公曾怨她不認真找工作，不知邱女是否因而躲到乾哥家。
街坊傳 女被前男友威脅
昨有高樹鄉街坊指出，邱女前男友疑似不願意分手，曾傳簡訊威脅她，她才從美濃離家，但簡訊的內容不清楚；前晚邱女前男友還約她出去，旁人曾勸她不要赴約，沒想到會發生憾事。
警調閱通聯紀錄追真相
對上述說法，警方未證實，但不排除監視器所錄得影像為前男友，正分析影像、機車車號，並調閱邱女通聯紀錄追緝凶嫌。
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