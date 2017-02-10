狼師逼口交 女童緊閉嘴躲過

2017-02-10

〔記者王定傳／新北報導〕某美術補習班李姓負責人兼繪畫老師，101年至102年間，強吻11歲的女學生小美（化名），摸她下體，還拉她的手摸自己生殖器，並逼口交，小美緊閉嘴唇才躲過一劫，新北地院依對未滿14歲女子為性交未遂等罪，判李6年徒刑，可上訴。

檢警調查，101年年11月間，李男等同學離開後，先拿餅乾討好，再強行抱住小美伸舌親吻，隔年9月，李男更誇張除環抱、親吻外，還強拉她的手摸自己下體；隔月，李男竟拿A片給小美觀看再逼口交，小美緊閉嘴唇、咬緊牙齒才躲過一劫。

事後小美開始逃避上課，直到李男涉及他案，檢警清查發現此事。李男辯稱，曾對小美嬉鬧行為管教，加上小美欠2萬元補習費，才有此不實指控。

合議庭認為，小美主要陳述無矛盾，依她的年齡及心智程度，不可能虛構這些內容，且無證據顯示欠補習費，一般債務糾紛及平常學習管教問題，不是深仇大恨，小美沒必要破壞名節誣陷，加上社工、小美母親證詞，認定有罪；另，李男被控曾逼口交未遂，乾脆自慰在小美嘴巴，因證據不足無罪。