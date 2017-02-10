歹子砍人斷掌 被8警押出院
2017-02-10
〔記者曾健銘、王定傳／新北報導〕新北市新莊區17歲陳姓少年持刀搶超商不成，砍斷同齡的丁姓工讀生左手掌，陳少的左手韌帶也受傷，就醫時被警方逮捕，戒護就醫，昨日出院後，警方派出8名員警押他到警局偵訊，陳少竟稱，搶劫是最快賺錢的方法；新北地院少年法庭認為，陳涉犯殺人未遂及強盜未遂罪，責付顯不適當，裁定收容。
本月6日深夜，陳少持刀行搶新莊區裕民街的萊爾富超商，當時準備交班的17歲丁姓工讀生拚死守護收銀機，搏鬥之際，左手掌遭砍斷，頭、胸及背部也都是刀傷，歷經13小時手術才接回左手掌，仍在醫院休養。
陳少行搶失敗倉皇逃逸，打鬥過程中他的左手韌帶也斷裂，就醫時被警方逮捕，期間，警方派員戒護就醫，由於昨日醫師評估可出院，新莊分局重兵押他到警局製作筆錄，陳少供稱，只想快點賺到錢，搶劫是最快的方法。
警方表示，陳少犯案前曾在新莊、樹林尋找下手目標，但故意不挑有女性店員的超商，最後選擇此超商的原因，竟是覺得丁姓少年一副乖學生的樣子，看似好欺負，當天中午先買西瓜刀，犯案前多次勘查地形。
陳父先前受訪時說，有菜販曾揶揄兒子一天只賺800元，成不了大事，他勸說兒子勿受影響，兒子因情緒控管不佳，疑受刺激才犯案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- 桃園免試入學模擬分發 17人5Ａ選職科
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- （雲林）水林順天宮藏寶 疑為明代宣德爐
- 朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望
- 反對黨分裂 英脫歐三讀
- 台日對抗賽》高志綱再抗日 心情不錯喔！
- 《小珠寶，更美好》2
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 機器人探福島核電廠反應爐 輻射創新高
- 李洪基飆髒話自爆分手 公開戀情3個月玩完
- 安農溪畔遭偷倒 三星鄉長「宣戰」
- 住川普莊園打高球 安倍旅費誰買單？
- 稅改座談會 券商公會提三腹案
- 北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
- 《小珠寶，更美好》6
- 台日對抗賽 恰恰當隊長領軍出征
- 挨告賤賣員林國宅 彰縣府︰不實指控
- 法核電廠驚爆 五人嗆傷
- 南港兩千坪工業地 每坪96萬拍出
- 爆黃文玲有藍營金主 段宜康二審無罪
- 庇護工場無毒蔬菜 桃市長認養1年期
- 《觀察筆記》輕旅行
- 社論》面對川普新形勢的機會與挑戰
- 東芝售2成股權 收到36億美元標單
- 台啤總教練閻家驊 涉賭交保
- 防制PM2.5 高市加嚴管理燃燒設備
- 張軒睿告白遭拒 自爆沒情趣─女友邀過情人節 兩手空空驚呆
- 三法律證人︰保障原民狩獵權
- 空污毒害兒童 醫師、親子街頭抗議
- 焦點評論》35名失聲者滅黨
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 《情人節 最潮時光》2
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai vows to boost tourism industry
- 新竹賞蟹步道 3月底萬蟹奔騰
- 面試36家，僅4家給加班費…》網友爆血汗設計業 挨酸能力差
- 嘟嘟房漲價 議員爆國民黨轉投資
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歹子砍人斷掌 被8警押出院
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分