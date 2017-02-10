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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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歹子砍人斷掌 被8警押出院

2017-02-10

〔記者曾健銘、王定傳／新北報導〕新北市新莊區17歲陳姓少年持刀搶超商不成，砍斷同齡的丁姓工讀生左手掌，陳少的左手韌帶也受傷，就醫時被警方逮捕，戒護就醫，昨日出院後，警方派出8名員警押他到警局偵訊，陳少竟稱，搶劫是最快賺錢的方法；新北地院少年法庭認為，陳涉犯殺人未遂及強盜未遂罪，責付顯不適當，裁定收容。

本月6日深夜，陳少持刀行搶新莊區裕民街的萊爾富超商，當時準備交班的17歲丁姓工讀生拚死守護收銀機，搏鬥之際，左手掌遭砍斷，頭、胸及背部也都是刀傷，歷經13小時手術才接回左手掌，仍在醫院休養。

陳少行搶失敗倉皇逃逸，打鬥過程中他的左手韌帶也斷裂，就醫時被警方逮捕，期間，警方派員戒護就醫，由於昨日醫師評估可出院，新莊分局重兵押他到警局製作筆錄，陳少供稱，只想快點賺到錢，搶劫是最快的方法。

警方表示，陳少犯案前曾在新莊、樹林尋找下手目標，但故意不挑有女性店員的超商，最後選擇此超商的原因，竟是覺得丁姓少年一副乖學生的樣子，看似好欺負，當天中午先買西瓜刀，犯案前多次勘查地形。

陳父先前受訪時說，有菜販曾揶揄兒子一天只賺800元，成不了大事，他勸說兒子勿受影響，兒子因情緒控管不佳，疑受刺激才犯案。

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  • 陳姓少年昨被帶回偵訊，左手仍纏著繃帶。（記者曾健銘攝）

    陳姓少年昨被帶回偵訊，左手仍纏著繃帶。（記者曾健銘攝）

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