醫院保全是賊 盜護理師百萬首飾
2017-02-10
〔記者吳昇儒／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院佟姓護理師去年10月喜嫁女兒，將婚禮上穿戴的百萬金飾暫放在醫院休憩室的置物櫃內，院內顧姓保全發現後將金飾搜刮一空，連醫師的筆電、洋酒也不放過，直到護理師發覺金飾不翼而飛，報警處理，顧男察覺犯行曝光，蹺班躲藏，警方埋伏一天揪出顧男，昨將他函送法辦。
佟姓護理師表示，嫁女兒後，打算先把金飾暫放置物櫃，再拿到銀行保險箱存放，但因一時忙過頭忘了，直到過年前才想起銀行將休息，跑到置物櫃查看，發現金飾、鑽戒及長輩傳承的玉飾全都不翼而飛，趕緊報案。
金飾保單成鐵證
警方調閱監視器，發現36歲顧姓保全涉有重嫌，準備約談時，顧男卻蹺班逃逸，員警在他家門外埋伏一天，1月24日清晨，逮到回家拿生活日用品的顧男，並在屋內起出金飾保單等證物。
顧男原本不願坦承犯行，直到警方出示證據後，才承認在去年11月間分2天，將護理師的金飾帶走，因沒人報案，又搬走其他人置物櫃內的物品，最後一次下手時間是1月21日，摸走醫師的筆電，由於發現警方調閱監視器追查，才蹺班躲藏。
警方詢問贓物下落，顧男說因欠地下錢莊20萬元，整批贓物都被拿走抵債，雖明知吃虧，但不敢抗議；警方要顧男提供地下錢莊資料，他卻稱資料不見了，也不記得跟誰聯繫，十分不配合。
警方調查，被害人遺失可計價的物品大約80萬元，至於玉飾等部分，因無法鑑價，難以判斷價值，合計應高達百萬元，將持續追查贓物下落。
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