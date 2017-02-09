檢警嚴防 井天博落跑重演
2017-02-09
〔記者李立法、洪定宏、黃建華、項程鎮／綜合報導〕顏漢文案是否重演「井天博落跑」的覆轍？屏東地檢署表示，昨天接獲高分檢的通知後，立刻會同相關司法單位，啟動對顏漢文等人的防逃機制，已確實掌握顏在高雄住處的行蹤。
高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明表示，防逃機制昨午已由屏檢通報警方展開，雄檢則負責傳喚、執行。屏檢表示，法院審理期間，法官已對顏漢文限制住居，因顏住在高雄市，已令顏定時向苓雅警分局福德派出所報到；福德所表示，顏每週六都正常到派出所報到，但截至昨晚，苓雅分局尚未接獲屏東檢方要求展開監控及落實防逃機制等最新通報。
屏檢也請司法院正視檢警執行重罪刑案被告防逃任務之艱難，盼法院對重罪判刑被告，應羈押候審，避免棄保潛逃。
對此，法務部政務次長陳明堂指出，法務部主張在刑事訴訟法增訂「重罪羈押」之規定，如被告一、二審都被判處重罪就可收押，讓被告沒機會逃亡，但各界意見不一，反對意見則認為可能侵害人權。
屏檢表示，過去有被告判刑確定後，檢方尚未接獲判決主文，就先通知被告到案執行，因被告提出異議，法院撤銷檢方的執行令，導致文書往來曠日廢時，徒增被告逃亡風險。
基於慎重，檢方仍盡量等收到合法送達的判決主文後，才傳喚被告到案執行，「盼最高法院儘快寄出判決」。
但司法院秘書長呂太郎指出，司法院與法務部先前已協議，執行地檢署可依最高院的判決定讞主文，直接對被告執行，判決卷證後補即可，不須等收到判決主文再執行，以縮短執行空窗期。
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