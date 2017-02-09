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司改修法慢吞吞 惡檢出獄爽當律師

2017-02-09

〔記者張文川、項程鎮／台北報導〕貪污檢察官王朝震出獄後欲轉任律師，被台南律師公會拒絕，台南地院判律師公會須讓王入會；本案衍生司法人員出獄後，利用律師法的空窗期轉任律師，律師公會全國聯合會發表聲明，律師公會不願淪為收留遭汰除司法官的回收桶，呼籲法務部和立法院儘速修正律師法防堵漏洞，禁止被判刑確定的司法官轉任律師。

律師公會呼籲修法

法務部表示支持，強調已提出律師法修正草案，於前年1月送請行政院審查，草案研擬司法官若被判處1年以上徒刑，不須經律師懲戒委員會懲戒程序，即直接喪失律師資格，但因各界對修正方向意見不一而延緩修法。

判刑1年以上 不能當律師

律師公會全國聯合會指出，律師法對於司法官轉任律師的資格規範不夠周延，導致觸犯貪污、行賄、詐欺、背信罪的司法官於偵審期間、甚至判決確定、服刑期滿後，仍可利用空窗期與低標準，轉任律師並加入公會，造成不適任或應汰除的司法官，卻可當律師執業的不合理現象。

律師全聯會秘書長施秉慧指出，操守不佳、瀆職違法的司法官，常在東窗事發之際，利用可轉任律師的退路，繼續從事司法工作，各地公會礙於律師法規定「律師公會不得拒絕律師入會」，而被迫接受這些操守、風紀大有問題的離職司法官申請入會。

全聯會呼籲政府速修律師法，增訂「犯最輕本刑1年以上等罪被提起公訴後，公會得停止審查其加入申請」、「符合不授予律師資格、但法務部已核發律師證書者，撤銷其律師證書」等規範。

法務部官員表示，前年送至行政院的律師法修正草案，還規定禁止民意代表執行律師職務，禁止類似前台北市議員賴素如等民代，在民代任內兼職律師，以防角色混淆；未來律師名錄可望全部PO上網，律師受懲戒處分也將一併公布。

除了王朝震爭議，近期另一案例是前高雄地檢署檢察官陳正達栽槍與包庇走私，上月被判刑7年半定讞，因陳是在檢察官任內犯案，而非任職律師時期，律師公會也無法取消陳的律師資格。

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  • 貪污入獄的南投地檢署前檢察官王朝震，出獄後以律師身分向台南律師公會申請入會執業被拒，台南地院判律師公會應讓他入會，引發議論。（資料照）

    貪污入獄的南投地檢署前檢察官王朝震，出獄後以律師身分向台南律師公會申請入會執業被拒，台南地院判律師公會應讓他入會，引發議論。（資料照）

  • 民眾反對 貪檢轉律師

    民眾反對 貪檢轉律師

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