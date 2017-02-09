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狼姊夫精蟲衝腦 小姨子斷髮逃魔掌

2017-02-09

〔記者陳冠備／彰化報導〕斷髮求生！彰化一名男子看完A片後，穿著四角褲衝進小姨子房間，對剛洗完澡的小姨子上下其手，要求「一次就好」，小姨子抓姊夫LP反抗，趁他喊痛時逃逸，但又遭對方抓住頭髮，她抓起剪刀自斷一頭秀髮，才逃出魔掌，彰化地院昨依強制性交未遂罪，判狼姊夫2年徒刑。

扯她浴巾 求一次就好

判決書指出，去年6月13日中午，這名狼姊夫在3樓房間看A片，看完後僅著四角褲，光著上身到1樓拿啤酒喝，經過2樓，見老婆的妹妹在洗澡，因他早就覬覦小姨子美色，認為有機可乘，竟躲在小姨子房間的衣櫃裡，等她洗完澡，圍著浴巾走出來，從衣櫃竄出，緊緊抱住她，還動手想扯掉浴巾。

小姨子抓姊夫LP反抗

小姨子極力反抗，怒斥「你在幹嘛」，男子卻一邊扯浴巾，一邊脫內褲，不斷對她說「一次就好」，小姨子情急之下，動手反抓他的LP，他痛得縮手，小姨子趁機逃逸，但沒多久又被姊夫抓住頭髮，危急時刻，小姨子瞥見身旁有剪刀，趕緊抓起來自斷頭髮，衝出門外向鄰居求救。

再剪髮逃 向鄰居求救

警方在小姨子房間扣得男子的四角褲，他坦承不諱；法官審酌被告明知被害人是老婆的胞妹，僅為逞私慾，使她身心嚴重受創，甚至恐懼被告而不願出庭與和解，故予以判刑。

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  • 小姨子斷髮智逃示意圖

    小姨子斷髮智逃示意圖

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標題：狼姊夫精蟲衝腦 小姨子斷髮逃魔掌


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