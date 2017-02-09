三秒膠沒黏到錢 損壞ATM還得賠

2017-02-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市白姓男子缺錢花用，異想天開夥同綽號「阿偉」的男子，用三秒膠黏住提款機的出鈔口，想讓民眾領不到錢而離去，再打開出鈔口拿走鈔票，「有錢可以撿」，不料，黏了兩台提款機的出鈔口，卻都無人領款，翌日被郵局發現報警逮捕白男，台中地檢署昨天依毀損罪起訴，他一毛錢都沒撿到，還要賠償修理費3萬餘元。

空等整晚 根本沒人領錢…

起訴書指出，白嫌去年2月15日晚間10時許，與「阿偉」商議後，開車到台中市南區的樹仔腳郵局提款機，想要「有錢可以撿」，他們異想天開，用三秒膠黏住出鈔口，破壞出鈔功能，讓領款民眾誤會提款失敗，等民眾拿不到錢離去後，躲藏在附近的兩人再現身打開出鈔口拿走鈔票。

不料，兩人躲在提款機旁約半小時，都無人來提款，他們又驅車到南區的南和路郵局如法炮製，卻也是等了一陣子都無人提款，只好悻悻然離去。

翌日，兩家郵局的經理發現提款機出鈔口怪異而報警，台中市警局三分局健康派出所透過監視器畫面逮捕白男，但另一位共犯卻無法查出真實姓名年籍，這兩台提款機維修費各1萬7200元，白男須支付共3萬4400元維修費，台中地檢署昨依毀損罪起訴。