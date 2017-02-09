三秒膠沒黏到錢 損壞ATM還得賠
2017-02-09
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市白姓男子缺錢花用，異想天開夥同綽號「阿偉」的男子，用三秒膠黏住提款機的出鈔口，想讓民眾領不到錢而離去，再打開出鈔口拿走鈔票，「有錢可以撿」，不料，黏了兩台提款機的出鈔口，卻都無人領款，翌日被郵局發現報警逮捕白男，台中地檢署昨天依毀損罪起訴，他一毛錢都沒撿到，還要賠償修理費3萬餘元。
空等整晚 根本沒人領錢…
起訴書指出，白嫌去年2月15日晚間10時許，與「阿偉」商議後，開車到台中市南區的樹仔腳郵局提款機，想要「有錢可以撿」，他們異想天開，用三秒膠黏住出鈔口，破壞出鈔功能，讓領款民眾誤會提款失敗，等民眾拿不到錢離去後，躲藏在附近的兩人再現身打開出鈔口拿走鈔票。
不料，兩人躲在提款機旁約半小時，都無人來提款，他們又驅車到南區的南和路郵局如法炮製，卻也是等了一陣子都無人提款，只好悻悻然離去。
翌日，兩家郵局的經理發現提款機出鈔口怪異而報警，台中市警局三分局健康派出所透過監視器畫面逮捕白男，但另一位共犯卻無法查出真實姓名年籍，這兩台提款機維修費各1萬7200元，白男須支付共3萬4400元維修費，台中地檢署昨依毀損罪起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 正妹手拿拖把 捍衛HBL
- 正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
- 鹿草國中改公辦民營惹反彈 縣府：誤解
- 又流標了 淡江大橋完工恐延
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
- 薩德效應 樂天主題樂園計畫喊卡
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案
- 火箭飛半世紀 哈登MVP當賀禮？
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 中國要紀念二二八 薛化元諷：紀念什麼
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 三峽河濱自行車道 可直通老街囉
- 《觀察筆記》高雄人
- 郭修彧滾床暴哭 嚇傻導演忘開機
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 《中英對照讀新聞》Japanese designer creates solar powered coat that charges your phone 日本設計師創造出可幫手機充電的太陽能外套
- 水里元宵燈會 火車站區亮起來
- 男歌手喝水都好笑 瞿導讚天生喜劇咖
- 三星洛克馬公車 超萌上路
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Far EasTone withdraws bid for CNS
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- IKEA絕版品出清 5折起限時開賣
- 水荒來了 石門水庫急造雨
- 〈實現我的旅遊夢〉山水盟─紐西蘭蜜月行
- 魏如萱為了XX偷理平頭 罰跪2天
- 童仲彥家暴案 民進黨中常會建議除名
- 花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
- 泰安櫻花開一成 花季十九日開幕
- 楊志龍減重優先 盼進入兄弟先發
- 萬少丞入黨資料外流 中常委要黨究責 「怎麼死的才知道」
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三秒膠沒黏到錢 損壞ATM還得賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分