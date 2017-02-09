| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 社會

殺前妻撞錯人 惡男還嗆下次撞死妳

2017-02-09

前妻剛好起身 同事遭拖行

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣卑南鄉戴姓男子去年12月與前妻口角後，開自小客車想撞死前妻，沒想到前妻命不該絕，錯身逃過一劫，身旁的阮姓婦人挨撞重傷；戴男撞錯人，居然還當場嗆前妻「這次沒有撞死妳，下次一定撞死妳！」台東地檢署昨天依酒駕、殺人未遂及恐嚇罪將在押的戴男起訴。

惡男被起訴 還延押

去年12月12日，56歲戴男與在釋迦集貨場工作的前妻口角後，萌生殺意，他在釋迦集貨場附近，開自小客車徘徊，最後急速衝入集貨場，欲撞死前妻，不料前妻恰巧起身離開，戴男一頭撞上也在包裝釋迦的阮婦，阮婦還遭拖行數公尺，「簡直像黏在車上」。

戴男被收押，台東地檢署昨偵結，認為戴男撞人後下車查看，發現撞到的不是前妻，竟對前妻恐嚇「這次沒撞死妳，下次一定撞死妳」，使前妻畏懼，檢方起訴戴男，並請法院對戴男分論併罰，昨下午移送台東地方法院延押。

無辜挨撞 2個月還在休養

倒楣被撞的阮婦送醫治療，因腹壁撕裂傷及腸穿孔，經開刀、住院一個月後，目前仍在家休養，當地的利吉社區發展協會常務監事蔡鴻義表示，阮婦是單親媽媽，獨力扶養兩名子女，是低收入戶，受傷後生活更困頓，這幾個月都靠著越南籍姊妹、協會及社福機構協助度日，在法扶律師協助下，已對戴男提起民事求償訴訟。

廣告
  • 戴男駕駛的自小客車衝進集貨場，直接撞到前妻的同事阮姓婦人（紅色箭頭處）。（記者王秀亭翻攝）

    戴男駕駛的自小客車衝進集貨場，直接撞到前妻的同事阮姓婦人（紅色箭頭處）。（記者王秀亭翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：殺前妻撞錯人 惡男還嗆下次撞死妳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.