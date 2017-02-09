殺前妻撞錯人 惡男還嗆下次撞死妳

2017-02-09

前妻剛好起身 同事遭拖行

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣卑南鄉戴姓男子去年12月與前妻口角後，開自小客車想撞死前妻，沒想到前妻命不該絕，錯身逃過一劫，身旁的阮姓婦人挨撞重傷；戴男撞錯人，居然還當場嗆前妻「這次沒有撞死妳，下次一定撞死妳！」台東地檢署昨天依酒駕、殺人未遂及恐嚇罪將在押的戴男起訴。

惡男被起訴 還延押

去年12月12日，56歲戴男與在釋迦集貨場工作的前妻口角後，萌生殺意，他在釋迦集貨場附近，開自小客車徘徊，最後急速衝入集貨場，欲撞死前妻，不料前妻恰巧起身離開，戴男一頭撞上也在包裝釋迦的阮婦，阮婦還遭拖行數公尺，「簡直像黏在車上」。

戴男被收押，台東地檢署昨偵結，認為戴男撞人後下車查看，發現撞到的不是前妻，竟對前妻恐嚇「這次沒撞死妳，下次一定撞死妳」，使前妻畏懼，檢方起訴戴男，並請法院對戴男分論併罰，昨下午移送台東地方法院延押。

無辜挨撞 2個月還在休養

倒楣被撞的阮婦送醫治療，因腹壁撕裂傷及腸穿孔，經開刀、住院一個月後，目前仍在家休養，當地的利吉社區發展協會常務監事蔡鴻義表示，阮婦是單親媽媽，獨力扶養兩名子女，是低收入戶，受傷後生活更困頓，這幾個月都靠著越南籍姊妹、協會及社福機構協助度日，在法扶律師協助下，已對戴男提起民事求償訴訟。