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扮賣家取貨前掉包 6萬禮券變廢紙

2017-02-09

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方破獲最新的網購詐騙手法，李姓男子以購物APP購買禮券，下單後，APP會通知李男，商品將從Ａ商店寄到收貨的Ｂ商店，他便假扮成賣家到Ａ店，誆稱店員寄出的貨品有誤要更換，把真賣家在信封內包裝的禮券，掉包成裝廢紙的信封袋，警方前天逮捕李男，李男至少犯下10多件詐欺案，依詐欺罪嫌移送台南地檢署，警方懷疑幕後有集團操控。

警方解釋，使用網購APP購物，物品寄出、取貨都在超商，買家下單後，APP會通知買家，賣家將商品已從Ａ店寄出，請買家在Ｂ店取貨，並附有貨單，李男熟知便利商店會先囤貨，再請物流業者一次將貨品運走，他就是趁出貨前，假裝自己是寄出禮券的賣家，向店員稱商品內容物有錯，要求更換貨品。

起初，超商店員起疑打算拒絕，但李男揚言要客訴，店員只好答應李男更換商品。李男給超商店員看了APP貨單後，成功將禮券換成裝有廢紙的信封袋，得手6萬多元。

店員說，李男從Ａ超商掉包禮券後，當然不會到Ｂ超商取貨，禮券會在店內放2、3天才會退回給賣家，所以賣家收到李男掉包的廢紙，已是4、5天後的事，目前超商已經公告，不允許網購商品在出貨前換貨，以防堵類似的詐騙。

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  • 警方在李男身上發現數10包裝有廢紙的信封袋。（記者王捷攝）

    警方在李男身上發現數10包裝有廢紙的信封袋。（記者王捷攝）

  • 李男被移送法辦。（記者王捷攝）

    李男被移送法辦。（記者王捷攝）

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