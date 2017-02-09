民宅又被撞 屋主睡夢中慘死
2017-02-09
〔記者劉婉君／玉井報導〕「真是飛來橫禍，在家睡覺也會被撞死！」24歲江姓男子前天深夜駕駛自小客車載3人欲返家途中，行經台3線南市玉井區竹圍里路段一處大彎道時，失控撞上路旁的民宅，將民宅牆壁撞破一個大洞，睡夢中的53歲余姓屋主傷重不治。肇事車輛卡在人行道上，車頭幾乎全毀，江男未繫安全帶，被甩飛到50公尺外的快車道上，傷勢嚴重送醫急救尚未脫離險境。
該起車禍造成1死4輕重傷，事故現場一片狼藉，地面上留下兩道輪胎滑行的痕跡，初步研判，疑駕駛精神不濟或過彎未減速釀禍。
兒睡另一側 嚇到說不出話
余男在電鍍工廠上班，為低收入戶，事發當時只有他和兒子在家，余就睡在被撞出破洞的牆後面，他的兒子睡在另一側房間，聽到巨響查看，驚嚇得說不出話來。
民眾建議設路擋維護安全
附近鄰居及竹圍里長劉木圍表示，該棟房子於兩年多前也曾被撞，幸無人員受傷，前租屋者在事故發生後不久即搬離，余男1年多前租下該處；該路段為易肇事路段，雖然速限40公里，但許多車輛均超速行駛，經常發生車禍，此次遭撞的民宅旁電線桿，雖然裝有警示閃爆燈及閃光黃燈，但並沒有顯著效果。民眾建議相關單位，是否在該彎道及屋前設路擋，維護居民的生命安全。
玉井警分局表示，將針對該路段加強執法，並實施機動測速照相取締，交通大隊也將邀集公路總局等單位前往會勘，從道路工程尋求改善策略。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 正妹手拿拖把 捍衛HBL
- 正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
- 鹿草國中改公辦民營惹反彈 縣府：誤解
- 又流標了 淡江大橋完工恐延
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
- 薩德效應 樂天主題樂園計畫喊卡
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 〈飲用翡翠水〉清廢土要18億 「板二」改替代方案
- 火箭飛半世紀 哈登MVP當賀禮？
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 女兒時裝產品遭下架 川普抨擊連鎖百貨
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 中國要紀念二二八 薛化元諷：紀念什麼
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 三峽河濱自行車道 可直通老街囉
- 《觀察筆記》高雄人
- 郭修彧滾床暴哭 嚇傻導演忘開機
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 《中英對照讀新聞》Japanese designer creates solar powered coat that charges your phone 日本設計師創造出可幫手機充電的太陽能外套
- 水里元宵燈會 火車站區亮起來
- 男歌手喝水都好笑 瞿導讚天生喜劇咖
- 三星洛克馬公車 超萌上路
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Far EasTone withdraws bid for CNS
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- IKEA絕版品出清 5折起限時開賣
- 水荒來了 石門水庫急造雨
- 〈實現我的旅遊夢〉山水盟─紐西蘭蜜月行
- 魏如萱為了XX偷理平頭 罰跪2天
- 童仲彥家暴案 民進黨中常會建議除名
- 花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
- 泰安櫻花開一成 花季十九日開幕
- 楊志龍減重優先 盼進入兄弟先發
- 萬少丞入黨資料外流 中常委要黨究責 「怎麼死的才知道」
- 《熔爐》民秀長大了！ 清秀小鮮肉喜迎畢業典禮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民宅又被撞 屋主睡夢中慘死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分