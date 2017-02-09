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民宅又被撞 屋主睡夢中慘死

2017-02-09

〔記者劉婉君／玉井報導〕「真是飛來橫禍，在家睡覺也會被撞死！」24歲江姓男子前天深夜駕駛自小客車載3人欲返家途中，行經台3線南市玉井區竹圍里路段一處大彎道時，失控撞上路旁的民宅，將民宅牆壁撞破一個大洞，睡夢中的53歲余姓屋主傷重不治。肇事車輛卡在人行道上，車頭幾乎全毀，江男未繫安全帶，被甩飛到50公尺外的快車道上，傷勢嚴重送醫急救尚未脫離險境。

該起車禍造成1死4輕重傷，事故現場一片狼藉，地面上留下兩道輪胎滑行的痕跡，初步研判，疑駕駛精神不濟或過彎未減速釀禍。

兒睡另一側 嚇到說不出話

余男在電鍍工廠上班，為低收入戶，事發當時只有他和兒子在家，余就睡在被撞出破洞的牆後面，他的兒子睡在另一側房間，聽到巨響查看，驚嚇得說不出話來。

民眾建議設路擋維護安全

附近鄰居及竹圍里長劉木圍表示，該棟房子於兩年多前也曾被撞，幸無人員受傷，前租屋者在事故發生後不久即搬離，余男1年多前租下該處；該路段為易肇事路段，雖然速限40公里，但許多車輛均超速行駛，經常發生車禍，此次遭撞的民宅旁電線桿，雖然裝有警示閃爆燈及閃光黃燈，但並沒有顯著效果。民眾建議相關單位，是否在該彎道及屋前設路擋，維護居民的生命安全。

玉井警分局表示，將針對該路段加強執法，並實施機動測速照相取締，交通大隊也將邀集公路總局等單位前往會勘，從道路工程尋求改善策略。

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  • 肇事車輛失控撞破民宅，車頭幾乎全毀，屋主不治，駕駛甩飛也重傷。（記者劉婉君攝）

    肇事車輛失控撞破民宅，車頭幾乎全毀，屋主不治，駕駛甩飛也重傷。（記者劉婉君攝）

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