帳戶借詐團 過路財神判賠208萬

2017-02-09

〔記者項程鎮／台北報導〕出借帳戶給詐騙集團，騙多少就得賠多少！

刑事獲不起訴

路邊攤老闆謝建坤把帳戶借給詐騙集團，詐團以愛情為幌子，打電話向朱姓男子騙208萬餘元，錢匯入謝男帳戶後提領一空，檢方雖對謝男不起訴，民事部分卻有重大轉折，最高法院認同高等法院見解，認為謝男「不可能不知道」帳戶被詐團利用，而刑事不起訴處分對民事案件並無拘束力，依不當得利判謝男應賠208萬餘元確定。

判決指出，被害朱男接到化名「沈麗芬」的女子電話，沈女自稱是酒促小姐，藉口要報考美容師，想辭職但須賠償違約金，且母親住院等詐騙老梗，騙使朱男從100年10月6日起，先後匯款共208萬1千元到謝男帳戶，均被提領一空。

檢、警偵辦時，謝男辯稱當初是把帳戶借給男子王志男，因他是王男結婚的證婚人，兩人交情深厚，王男說要經營網拍生意，才借給他，並不知王男是詐騙集團成員。

王男應訊時也替謝男說話，聲稱謝男不知帳戶要作為詐騙工具，檢方因而對謝男不起訴。

民事仍然判全賠

被害人另提民事訴訟，新北地院認定，謝男只提供帳戶，沒有詐騙，判他不須還錢。全案上訴後高院判決逆轉，二審認為謝男「不可能不知道」帳戶被詐團利用，檢方雖對謝男做出不起訴處分，但刑事訴訟所調查的證據，以及所認定的判決或起訴、不起訴的結果，沒有拘束民事訴訟的效力，因此檢方對刑事責任的認定，無法拘束法院民事庭。

高院還調查發現，謝男申請帳戶後就提供給詐騙集團使用，帳戶從未正常使用，痛批謝男在檢方偵辦時，就和王男等詐團成員串證，使王男替謝男說話，故改判謝男應賠朱男；全案上訴後遭最高法院駁回。至於共犯王男，先前已依詐欺罪被判刑5年2月確定。