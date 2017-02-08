門市有「陷阱」地板吞了2歲女童

2017-02-08

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市苓雅區光華一路某家電腦門市的地板疑似過於脆弱，2歲女童踩過後竟破裂，整個人掉進逾1公尺深、通往地下室的樓梯，所幸經消防隊搶救脫困，女童無明顯外傷，沒有送醫治療。

高市消防局表示，昨天下午約3點，接獲小朋友受困案件，調派苓雅分隊到場查看，赫見女童受困在地板下，消防人員跳至地下室（約一個成人高度），將小孩救出。

消防局指出，初步了解，可能是女童不知該處木板（長寬約60公分）有異狀，踩到後木板破裂，女童跌至地下層，所幸無明顯外傷，家屬表示無須就醫。

劉姓網友表示，他去繳納電話費時，聽到小孩子的慘叫聲，原來是掉進地下室；他聲稱，該門市的地板本身就有問題，有一個非常大的洞口，平常都用膠帶黏起來，並寫上「注意安全」。對此，門市人員拒絕媒體採訪。