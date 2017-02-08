護鈔斷掌少年好轉 未來3天是關鍵
2017-02-08
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市丁姓少年在超商打工時，遭同齡嫌犯持刀攻擊，左手腕幾乎被砍斷，送往亞東醫院治療，歷經13個小時，完成接合手術。院方表示，傷者意識清楚情緒平穩，未來3天是關鍵期，萬一血管栓塞，恐造成部分組織壞死，須持續觀察。
負責手術的整形外科主治醫師張惇皓指出，丁小弟送醫時，手腕骨頭被砍斷，只剩下寬度2至3公分的皮膚連接，急診室先進行傷口處理，手術過程由骨科醫師固定腕關節，整形外科及創傷科實施胸部、臉部傷口縫合，並接合血管，以及多條肌腱、神經和剩餘傷口縫合，歷經13小時結束後，轉送加護病房觀察。
張惇皓說，丁小弟昨意識清楚，尚未拔除呼吸管，手部血液循環沒問題，可簡單活動手指。血管接合後，未來3天是關鍵期，神經要完全恢復，需觀察半年左右，肌腱活動力也要後續復健才能全面評估。
至於是否產生後遺症？張惇皓坦言，對手部功能有一定程度影響，因手掌小肌肉牽涉到神經復原，精細動作無法回復到百分之百，日後手指彎曲和手腕活動，也會受到疤痕沾黏影響，需要復健或重建，最壞情況是手部攣縮，活動功能受限。
新北市社會局表示，已派社工至醫院服務，提供家屬必要協助，民眾若有意捐款，可聯繫社會救助科：02-29603456轉5696、5674，捐款戶名：新北市社會救濟會報專戶，帳號：027038002803(台灣銀行板橋分行) ，註明新莊超商丁姓少年案。
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