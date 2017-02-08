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童仲彥的邱主任 率人喊打乎死輕判

2017-02-08

〔記者楊國文／台北報導〕台北市議員童仲彥曾對其新北服務處主任邱惠美公開示愛，不僅竹聯幫白狼張安樂及大老周榕都曾是她的乾爹，更有人爆料指出，邱惠美6年前因公司股權糾紛及經營理念不同，曾率人高喊「打乎死」，毆打股東及其友人，檢方依傷害罪起訴邱女，高院審理期間，邱與兩名被害人各以5萬元達成和解，獲輕判5月、緩刑2年定讞。

爆料指出，6年前，邱惠美當時的林姓男友因回收廢機油生意糾紛和股東有爭執，她不滿林男貨車的擋風玻璃被砸毀，遂與李姓友人糾眾，一行6人找上葉姓股東、張姓友人。

邱惠美雖未動手，但她先以台語大聲吆喝「打乎死」，便退到後方，李男及其他不詳男子共5人則分持鐵棍、板凳等物及徒手毆打葉、張兩人，造成頭部外傷、頭皮挫傷、左前臂撕裂傷等傷勢。經葉、張兩名被害人提告，邱惠美、李姓友人被檢方依傷害罪起訴。

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  • 北市議員童仲彥曾對其新北服務處主任邱惠美（圖右）。（取 自童仲彥媒體群組）

    北市議員童仲彥曾對其新北服務處主任邱惠美（圖右）。（取 自童仲彥媒體群組）

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