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所長攔檢遭拖行 警鳴槍逮毒蟲

2017-02-08

〔記者王宣晴／新北報導〕男子涂高源昨並排停車，被新北市淡水警分局中山路派出所長賴崇逸發現，且因隨身包包內毒品吸食器被查獲，不顧探身查看車內的賴崇逸而加速逃逸；賴崇逸被卡在車外遭拖行約5公尺，造成手腳擦傷，直到警員羅中佑對空鳴兩槍，賴崇逸也拔下車鑰匙，涂嫌才停車。涂男被逮後辯稱「我會怕嘛！」心虛才逃逸。

淡水警方調查，家住新北市五股的30歲涂高源，過年與王姓友人到屏東打零工，前天晚間開車北上，來到淡水找摩鐵投宿，與友人在淡水淡金路並排停車、討論要住哪一間摩鐵，卻因車上有毒品吸食器，見賴崇逸盤查時探視車內，緊張地加速逃逸，甚至拖行他。涂男被逮時仍不斷哭喊「不要抓我」，警方訊後依妨礙公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌將涂嫌送辦。

賴崇逸事後被檢查出左手、右腳擦傷，包紮後持續返所執勤；他表示，當下沒想那麼多，只想拔下鑰匙，未料遭歹徒拖行。

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  • 拖行派出所長害受傷，涂姓男 子（上圖）遭逮後抖喊：「我 會怕啊！」 （記者王宣晴翻攝）

    拖行派出所長害受傷，涂姓男 子（上圖）遭逮後抖喊：「我 會怕啊！」 （記者王宣晴翻攝）

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