教授醉落邊坡 獲救竟打消防員

2017-02-08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣牡丹鄉高士村5日凌晨發生酒醉男子墜落邊坡，出勤的義消爆料，傷者是某科大的教授，被救援時不斷揮打警消；事後教授坦承，可能是受傷後無意識行為，致電向消防隊員致歉，滿州消防分隊呼籲尊重執行公務的消防救護員。

該名教授受訪時一度否認受傷，後來承認當時受傷無意識，不知發生何事，「若當時造成傷害，願向警消致歉，絕非故意！」

「他當時完全失控，胡亂大罵，還揮打3名救護員！」不滿同事遭打的義消表示，這名50歲傷者當時後腦受傷，渾身酒氣，要將他固定上擔架，一名警消左臂被抓打到嚴重瘀青，剛新婚的另一警消則下體險不保。在邊坡上觀望的傷者親友，有人口氣差又渾身酒氣，大罵警消到場救援太慢。

參與救援的警消則為教授緩頰，指傷者頭部受傷，救援時疼痛產生激烈躁動，揮打應是因疼痛而無意識產生，會接受教授道歉，不追究責任。

友人表示，教授當天到高士訪友，但因酒量不好，加上當天與家人爭吵、有點情緒，走到戶外而跌落邊坡，接受救援當時未刻意攻擊警消。

「教授在校內專業度高，很受學生歡迎。」任職的科大副校長指出，該名教授在校任教超過10年，幾年前升任教授，當過系主任，在校外專業也頗受肯定。

4日晚間11點半，警消接獲報案，出動5車11人到場，但因墜落地點狹小，僅容3名警義消垂降救援，在5日凌晨零時38分救出傷者。