嗆「你家就別火燒厝」義消 拒收機車男

2017-02-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕還沒學會救火，就先耍特權？想加入台中市義消的蔡姓男子，前晚身穿台中市義消舊工作制服，騎機車載女子加油，卻佔據汽車加油車道，宣稱「我要載妹去救火」，遭民眾質疑，他竟反嗆「你家就不要火燒厝」，惡形惡狀被人錄影上傳臉書，引發網友撻伐。他昨仍自認沒錯，反批︰「就算是載你阿嬤，也是要去救火，我載什麼人重要嗎？」但台中市義消總隊大誠分隊認為，蔡男言行已損害義消形象，決定拒絕他加入義消。

台中市消防局昨澄清，蔡男既非消防員、也不是義消，當時也沒有滅火勤務。

影片上傳者表示，蔡男騎紅色機車載女子，在汽車加油車道要加油，員工指示另一側才是機車加油車道，蔡男卻要找站長，還說「我是消防人員，要載妹去救火」，民眾看不下去，又認為他插隊而起爭執。

影片顯示，蔡男回嗆「你家不會（不要）火燒厝啦」，民眾質問他︰「消防員了不起？公務員了不起？救火了不起？」蔡男回嗆︰「關你屁事？」網友表示，加油站區分為汽車、機車車道，蔡男騎機車卻要在汽車車道加油，水準低、道德也低。

網友昨肉搜蔡男身分，查出他是特種部隊退伍，在台中市經營機車改裝店。對於爭執過程，蔡男昨仍自認沒有錯，反指上述影片「無頭無尾」，他沒有插隊；至於目擊者指他語出「載妹要去救火」，他說︰「就算是載你阿嬤，也是要去救火，我載什麼人重要嗎？」

蔡男表示，當時汽車車道沒有人，他才會在那加油；被問到他尚非義消，為何穿義消舊工作制服？他卻說正在睡覺，頭很痛，睡2小時後再回應，記者2小時後撥打電話，他卻未接聽。

台中市義消總隊大誠分隊分隊長陳建銘表示，蔡男於去年7、8月間，由張姓義消介紹加入義消，尚在半年的考核期，預計本月底送交消防局審核。陳建銘說，蔡男目前不是義消，他穿的紅衣服是縣市合併前台中市義消的工作服，上面繡著「隊員」，是蔡男上週拜訪張姓義消時，張姓義消見天冷而借他穿。

說好的道歉 蔡男未兌現

陳建銘說，蔡男否認曾說「我要載妹去救火」，反指民眾先挑釁，他才反嗆「你家就不要火燒厝」、「關你屁事？」蔡男雖承諾向記者澄清，並於臉書公開道歉，但昨晚卻未兌現。

陳建銘指出，他們認為蔡男行為有爭議，已損害消防局與義消名譽，決定拒絕蔡男加入義消；但陳建銘也表示，蔡男有愛心，前年11月還幫資源回收的貧困阿婆免費修車，並將過程貼上臉書，獲網友肯定。