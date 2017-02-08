2017-02-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106015期大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億元，獎落新北市中和區中興街157號「飛旺來彩券行」。昨晚開獎的第106032期今彩539，頭獎則是摃龜。