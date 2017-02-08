《辦案裝GPS》 檢不起訴 高分院判有罪

2017-02-08

〔記者鮑建信／高雄報導〕海巡署王姓司法組長為追查私菸，在私人公司貨車底盤裝設衛星定位追蹤器，被控妨害秘密罪，經檢方處分不起訴確定，被害人不服聲請交付審判獲准，高雄高分院判處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。

由於交付審判獲准後，被視同提起公訴，類似案件寥寥無幾，凸顯院檢法律見解南轅北轍，辦案人員應引以為戒。

據了解，海巡署南巡局五二岸巡大隊王姓士官長，曾另案查獲蕭姓嫌犯駕駛車身印某公司字樣的貨車涉嫌載運私菸，為查緝該公司名下車輛有無走私私菸，於是向人借用GPS衛星定位追蹤器。

103年6月28日晚上，王姓組長將衛星定位器裝在陳姓告訴人使用、登記在該公司名下營業用小貨車底盤，7月4日下午前往取回時，被陳和家人發現報警，被依妨害秘密罪送辦。

檢方認為被告基於辦案需求裝GPS，有正當理由，因此處分不起訴確定，但陳姓被害人不服，聲請交付審判獲准、判刑，檢方上訴，結果被高雄高分院「打臉」，維持有罪判決，但可上訴。