騎單車不會抓酒駕？阿伯失策 600元飛了
2017-02-08
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣莊姓男子酒後騎腳車被警方攔檢，他以為未違反交通法規，還怒嗆警方為何攔檢？經警方說明後，他才驚覺觸法了，因酒測值高達每公升1.63毫克，警方當場依道路交通管理處罰條例，開出1張600元紅單。
警方調查，春節期間，莊姓男子前往草屯鎮某寺廟拜拜，隨後便與友人在廟旁路邊攤喝春酒、話家常，酒後騎腳踏車沿仁愛路返家，一路搖搖晃晃，險些擦撞警方巡邏車，被警方攔下盤查。
當時莊男一度提高分貝說：「我又沒騎機車、開車，騎腳踏車也不是『吃電的』，不過喝了兩大杯高粱酒，難道有觸法嗎？」警方則嚴正表示，確實是酒駕，也立即進行呼氣酒測，結果酒測值高達1.63毫克。
南投縣警局交通隊長鍾芳霖指出，酒後騎腳踏車違反道路交通管理處罰條例73條之規定，該案莊男因接受酒測，遂處以600元罰鍰，假使拒絕酒測，可處1200元罰鍰，呼籲民眾不管使用腳踏車、機車、汽車等任何交通工具，都應嚴守酒後不上路原則。
南投縣警局統計，105年全年取締酒駕總共1914件，較104年1886件增加28件，其中約3分之1涉及酒後肇事，造成14人死亡，為讓民眾在106年能過個平安年，警方遂從元旦至元宵節期間，展開「路檢大執法」，光1月取締酒駕便高達223件，其中以這起腳踏車酒駕案最特殊。
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