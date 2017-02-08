掏10萬給麻吉買車 當1天大爺面臨重刑

2017-02-08

以為拔監視器就能瞞人…

〔記者姚岳宏／台北報導〕涉嫌監守自盜的蘇姓高職生，犯案時雖然戴手套和拔走監視器，又把超商制服丟到河濱公園，但他當夜值班，卻讓超商唱空城計，加上應徵時留下真實身分，店家和警方「根本不作第二人想」，直接鎖定逮人；由於蘇男剛滿18歲，需負完全責任，因一時貪念，面臨牢獄之災。

警方說，蘇男發現保險箱有錢，立刻通知黃姓國中同學前來協助，事後大方分給黃男20萬元，後來又想起，他有1個綽號「肥肥」的陳姓國中同學最近想買機車，因為跟對方很要好，在「有福同享」概念下，搭計程車到陳男住處，親自把10萬元送上門，表示要「贊助」他買機車。

前天下午，他先把58萬元存進郵局，再與陳男等人到KTV狂歡慶功，沒想到3人高興不到半天，警方就找上門，把蘇男分給黃、陳2人的30萬元都拿回，又取出存進郵局的現金，加上蘇男身上剩下萬餘元，追回近90萬元贓款，，花不到10萬元就落網。

「這麼笨的犯案手法，怎麼可能不被抓！」承辦員警對於他們不顧後果，斷送自己前途的做法感到不解；蘇男、黃男拿走99萬元及拔走監視器，恐涉及業務侵占及竊盜等罪，2罪最重都可關到5年；「肥肥」則依贓物罪嫌送辦，家屬到警局擔心之情溢於言表，員警見狀無奈搖頭：「這些年輕人真不懂事！」