監守自盜超商99萬 高職生揪友狂歡落網
2017-02-08
稱保險箱沒鎖 見錢動歪念
〔記者姚岳宏／台北報導〕18歲高職生蘇柏瑞大年初三應徵台北市文山區7-11萬美門市（加盟店）大夜班人員，上工7天期間摸熟作業流程，前天凌晨獨自當班時，趁機捲走超商金庫的99萬餘元落跑，任由門市唱空城計2個小時，案發後不到24小時，昨凌晨他與4名友人在新北市永和一家KTV狂歡慶祝時被警方逮捕。
臉書撂國中同窗一起搬錢
蘇男聲稱，前晚他獨自當班，凌晨1時許打掃時，掃把頭不小心碰到保險箱，因保險箱未上鎖，箱門因此彈開，他發現裡面放有大筆現金，一時忍不住誘惑，用臉書通訊功能聯絡綽號「白白」的黃姓國中同學到場後，由蘇男拿錢，白白拆監視器，兩人搭計程車離去，超商唱空城計長達2小時。
超商唱空城計長達2小時
後來送貨員發現店內空無一人，沒人簽收，聯絡店長才察覺「店金被搬光」。店長告訴警方，研判蘇嫌預謀犯案，因他下手前還戴白手套，以防留下指紋，先到後場辦公室拿走保險箱的錢，再搜刮前台收銀機現金，離去時刻意帶走監視器主機。
警方調閱周邊監視器追查，前晚到新北市中和區景平路找到白白，在白白帶領下，赴新店區陽光運動公園起出丟棄的監視器及超商員工制服，昨天凌晨再至永和路一家KTV包廂，查獲正在徹夜狂歡的蘇男等人。
蘇見警時很傻眼，聲稱99萬元贓款除自用及分給白白等人，另存58萬元至郵局，警方在蘇男隨身背包內，起出少量K他命，訊後依竊盜、業務侵占及毒品等罪嫌移送北檢偵辦。
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