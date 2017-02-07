《台少盟呼籲》修法保障未滿18歲勞動權

2017-02-07

〔記者陳炳宏、吳柏緯／台北報導〕此類學生深夜超商打工意外事件時有所聞，台少盟對此提出三點訴求，包括呼籲勞動部長林美珠應面對並回應兩公約國際審查委員結論意見，修正勞動基準法第5章，增加未滿18歲從事勞動之少年工作時間規定。除原童工之規定外，增加「年滿16歲、未滿18歲者不得於午後10時至翌晨6時之時間內工作」，允以健全保障。台少盟也呼籲勞動部應加強勞檢，避免雇主讓員工處於危險的勞動環境（如：一人顧店），並要求便利超商業者應提出改善措施。