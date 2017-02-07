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愛子斷掌縫回 丁父感謝關心

2017-02-07

〔記者曾健銘、余衡、鄭淑婷、賴筱桐／綜合報導〕遇搶遭斷掌的丁姓少年是家中獨子，個性獨立，父母是一般收入的受薪家庭，經濟普通，丁少去年9月就讀桃園某私立高中機械科一年級，課業表現平穩，因想替家裡分擔學費負擔，傍晚下課後就到超商打工至深夜11點，在家人及師長同學眼中，是乖巧體貼的好孩子。

丁父徹夜未眠焦急守在醫院，他說現在只希望愛子早日痊癒，也期盼別影響手部功能，「謝謝大家對兒子的關心，我萬分感謝」。

校方協助丁家申請急難救助金

據悉，丁少遭砍斷掌，學校基金會已補助一筆款項，後續會協助丁家申請教育部急難救助金，未來不管就醫還是課程上，校方都會盡力提供協助，學校師長也感嘆：「他是個好孩子，真讓人心疼！」

亞東醫院整形外科醫師張克中表示，斷肢縫合手術過程，須承擔出血過多引發休克、麻醉、細菌感染等風險，即便手術成功，仍無法完全回復到原有功能。一般而言，斷肢部位離心臟越近，如手臂、手腕、腋下、手肘等，功能恢復較差，建議患者儘早實施復健，幫助促進神經生長，恢復肌力、增加握力。

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  • 丁父（左）在手術室外焦急守候。（記者余衡攝）

    丁父（左）在手術室外焦急守候。（記者余衡攝）

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