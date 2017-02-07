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《店員遇搶怎麼辦？》超商︰確保生命安全

2017-02-07

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商和全家便利商店則指出，門市被搶時，是教育店員要以生命安全優先，不要與歹徒對抗，事後迅速報警，統一超商、全家及OK表示，門市針對搶案及店舖毀損，都有相關的綜合保險及現金保險。店舖被搶或被偷的財物損失，只要確定是非店舖人為或疏失，且在保險範疇，皆可由保險理賠。

OK便利店表示，內部有一套店員遭搶處理方式，教育店員被搶時，先確保本身生命安全，不與搶匪反抗、爭辯、打鬥或追逐；要保持鎮靜，雙手動作讓歹徒看得清楚。如電話鈴響，最好不要去接，以免搶匪緊張，動手傷人；慌亂中最好能記下搶匪各項身體特徵，如身高、體型、口音、特殊特徵、車號及逃逸方向後報警。

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  • 超商店員遭砍斷掌，警方拉起封鎖線調查。 （記者曾健銘翻攝）

    超商店員遭砍斷掌，警方拉起封鎖線調查。 （記者曾健銘翻攝）

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