超商保「員工誠實險」防財損

2017-02-07

〔記者楊雅民／台北報導〕超商業者透露，便利商店這行業常會遇到有心人故意應徵工讀生，刻意矇騙加盟主或店長，也不提供保證人，再於當班時把錢偷走，人就不見了。

為預防該情況，總公司會協助分店投保「員工誠實保證保險」，只要分店投保該保險，遇到店員侵占公款、竊盜、詐欺等，皆可獲得理賠，降低損失。

統一超商萬美門市遭盜走93萬多元現金，統一超商表示，已在第一時間報警，目前由警察偵查中。