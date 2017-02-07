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當小7店員7天 高職生盜93萬落跑

2017-02-07

〔記者王冠仁、楊雅民／台北報導〕18歲高職在學生蘇柏瑞，春節大年初三應徵擔任台北市7-11萬美門市（加盟店）大夜班人員，上工7天摸熟作業模式後，覬覦過年期間超商金庫存放營收的鉅款，竟趁昨凌晨獨自當班監守自盜，洗劫93萬餘元逃離，門市唱空城2個小時，直到送貨員發現門市沒人簽收，犯行才曝光，警方正全力追查蘇男下落。

警方調查，男子蘇柏瑞上月30日，應徵成為北市文山區萬和街7-11萬美門市晚間11時到隔天7時的大夜班人員。他工作這幾天，發現春節期間銀行沒營業，超商內存放春節期間營收的大批現金，昨凌晨3時許，竟監守自盜，洗劫收銀機與超商金庫現金後離去。

蘇嫌當時一人當班，離去後讓超商唱「空城計」，2小時後送貨員發現沒店員簽收，聯絡店長，才發現金庫遭竊。被害店長昨正式提告侵占，警方已掌握蘇男身分，並調閱他來去動線監視器畫面，追查下落。

被害店家告訴警方，蘇嫌似乎預謀犯案，下手前戴白手套避免留下指紋，搜刮收銀機現金後，到後場辦公室未上鎖金庫拿錢，總計洗劫93萬餘元。且他心思細密，逃離前還將監視器線路剪斷，並帶走監視器主機，更以徒步方式逃離。

在派出所對面犯案

警方懷疑蘇嫌是「假應徵、真洗劫」，應徵門市人員只是幌子，實際是要趁機熟悉超商作業流程，熟門熟路後再洗劫。警方懷疑他故意應徵位在山區的大夜班人員，看準店內只有他一人，且該門市凌晨時刻鮮少有顧客上門，但該處超商斜對面不遠就是萬芳派出所，警方對歹徒的大膽行徑感到驚訝。

與蘇嫌在同超商工作的員工昨晚說，蘇是上大夜班，到職日期也不長，與他鮮少有互動。

蘇父︰兒和狐群狗黨混

據了解，蘇男還是某高職在學生，蘇父告訴警方，兒子平時就跟狐群狗黨的朋友在一起，對兒子監守自盜感到驚訝，警方也透過蘇男家人，策動他投案。

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  • 受害店家報案，並上爆料公社指控遭蘇姓店員監守自盜93萬餘元。 （取自臉書爆料公社、記者王冠仁攝）

    受害店家報案，並上爆料公社指控遭蘇姓店員監守自盜93萬餘元。 （取自臉書爆料公社、記者王冠仁攝）

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