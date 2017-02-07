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中國11船員澎湖外海遇險 中國直升機跨中線救走

2017-02-07

〔記者劉禹慶、姚岳宏、林良昇／綜合報導〕中國籍「閩龍漁六六八二二號」漁船昨在澎湖西嶼西三十二海里處傳出機械故障，並通報船隻有沉沒之虞，由於船上有十一名中國船員，雖位在海峽中線以東、較接近我國領海，在救人優先的情況下，中國交通運輸部東海救助局派出兩架直升機趕往現場，救回所有船員。

陸委會︰對方要自行救援 我派艦馳援未果

陸委會發言人邱垂正表示，兩岸並無相關救人協議，依人道原則和以往默契與對岸聯繫，表示可由我方救援，對方則說要由他們自行救援，我方雖派艦艇前往，但在抵達前，對方已將人救走。相關人員說，目前海峽跨中線的緊急搜救任務，由交通部及國搜中心主導，執行範圍以「台北飛航情報區」內為原則，區外鄰近地區如發生重大災難，經相關國家搜救組織請求搜救支援時，不在此限。

澎湖海巡隊調查指出，昨天下午三點四十分接獲國家搜救中心通報，指在西嶼西三十二海里處，中國籍閩龍漁六六八二二號漁船因機械故障，有沉沒之虞，船上有十一人，要求派出艦艇馳援，原欲北返支援澎湖的北部謀星艦，臨時變更行程趕往，並派出百噸級PP一○○三八、五十噸級五○五三兩艘巡防艇馳援，同時海軍也出動一一○六成功級軍艦前往。

由於雙方無聯繫管道，我方以側聽方式監聽對方動向，發現中國也接到相關搜救通報，雖然事發海域位在海峽中線以東、較接近我國領海，中國仍派出兩架直升機趕往。國家搜救中心因擔心派出直升機與中國重疊，所以未派直升機加入搜救。

昨天下午五點十五分，國家搜救中心側聽對岸頻道，證實中國直升機已救回十一名船員，並停止搜救任務，表明放棄漁船；由於外海風浪高達十一級，澎湖海巡隊巡防艇也承受不住，我方艦艇在確定所有船員獲救後，全都中途折返，澎湖海巡隊也奉命劃設沉船經緯度，提供來往船隻注意。

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  • 中國籍漁船昨在澎湖外海傳出機械故障，中國派出兩架直升機趕往現場，救回十一名船員。 （取自鳳凰網）

    中國籍漁船昨在澎湖外海傳出機械故障，中國派出兩架直升機趕往現場，救回十一名船員。 （取自鳳凰網）

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