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學者促速修法規範無人機

2017-02-07

〔記者甘芝萁／台北報導〕昨再傳無人機影響飛安事件，航空學者認必須嚴肅以對，相關法規應盡早上路，教導民眾操控無人機應有的規範與行為，取締違法飛行的無人機也應有地方警政單位介入協助。

一○四年七月，一名中客來台觀光，操控自行攜帶的無人機欲拍攝台北一○一，卻不慎撞擊大樓外牆，也撞出我國無人機尚無專法可納管的漏洞。民航局因此加緊修法腳步，日前曾修改民航法部分條文，訂定無人機的管理、罰則內容，向立院叩關，不過卻因中央、地方對取締權責有疑慮，遭立院退回重修。

開南大學空運管理學系助理教授盧衍良表示，無人機應用廣泛，若有研究單位須進行空拍、監測等任務，可向民航局申請操控飛行，民航局可針對該飛行空域事先公告；但也有民眾不知相關規範，或持娛樂心態來操控，因未事先申請，就很可能造成飛安風險。

飛安會執行長王興中表示，目前全世界都有傳出無人機入侵航道影響飛安，各國都依其特性訂法納管，

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  • 圖為大葉大學研發的無人機（資料照，記者顏宏駿攝），與新聞事件無關。

    圖為大葉大學研發的無人機（資料照，記者顏宏駿攝），與新聞事件無關。

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