躲18年沒逛街 殺人犯迷路落網

2017-02-07

〔記者黃建華／高雄報導〕44歲男子簡兆良19年前在高雄殺死姊姊男友，並在台南犯下一起殺人未遂案，被發布通緝，逃亡18年期間都藏身嘉義打零工，以工寮為家，前晚趁春節回高雄想到「大魯閣草衙道」購物中心逛逛，卻因迷路遇警盤檢，簡男冒用他人身分企圖蒙混過關未果，被警方逮捕歸案）。

由於殺人罪追訴期為25年，簡男還有7年就可逃過追訴期，簡男相當懊惱，但也向警方坦言：「總算可以好好睡一覺了！」

前晚8點，保大特勤中隊警員張啟峰、陳威誠、張方正巡邏時，於三民區建興路上發現1名男子看到警車刻意閃躲，察覺有異上前盤查，男子謊報黃男身分受檢，但警用電腦顯示2人不像，警方於是帶著男子「返家」查證，沒想到黃男本尊就在家，簡男見謊言破功，坦承自己是殺人通緝犯簡兆良。

警方調查，87年間，簡兆良胞姊與曹姓男友為了財務問題發生衝突，簡男找曹男要討回公道時，持水果刀刺死曹男後逃亡，逃亡期間又在台南幫朋友助拳，犯下一起殺人未遂案。

88年3月及89年11月，簡男分別被高雄地院及台南地檢署發布殺人和殺人未遂通緝，逃亡長達18年。

簡男供稱，逃亡期間都匿居在嘉義鄉下打零工，吃住起居都在工寮，近日因看電視廣告覺得高雄新開不久的「大魯閣草衙道」好像很好玩，趁春節期間潛回高雄想去逛逛，不料卻因迷路被盤檢而結束逃亡生涯。