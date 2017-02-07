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殺3子後 狠父先割腕 再割喉自盡

2017-02-07

〔記者鄭景議、沈佩瑤、張議晨、郭安家／綜合報導〕北市張姓男子狠心殺3名子女後再割喉自盡案，檢察官及法醫昨天下午相驗遺體，確認張男與二女兒的致命傷都在頸部，且是一刀斃命，而小兒子則是被悶死，檢警將查驗遺體是否有藥物殘留，以查明張男殺害子女前，是否先下藥迷昏再行凶。

檢察官與法官昨天相驗遺體，確認行凶的張男致命傷在左頸，一刀深及氣管，還將大動脈整個割斷，左手也有淺淺的刀傷，疑似在死前一度想割腕，隨後改變心意割喉自盡。

張妻昨天在相驗遺體時，一度崩潰。據了解，張妻目前從事珠寶手繪及英文翻譯工作，平日熱心參與童軍活動，有時還會帶著孩子一起參加，事發當天她剛好去花蓮參加童軍活動，聽聞噩耗後緊急趕回。

全案中唯一倖存的大女兒昨天傷勢穩定，3個孩子就讀的學校也紛紛啟動相關輔導機制。適逢寒假期間，張家長女、次女就讀的國中首先對提前返校上課的國三學生團體輔導，長女的同學還一起摺紙鶴、寫卡片集氣。張家小兒子就讀的國小則預定下週一開學日協助輔導全校師生，也會對他的班級加強關懷。

平日積極參與學校活動

張家兒女就讀的學校都表示，張父平日積極參與學校活動，感覺相當疼愛孩子，張家姊弟的課業表現和人緣都不錯，張家小兒子曾當選模範生，二女兒更是突出，在事件發生前未聽聞家庭有任何狀況。

北市去年發生女童遭砍斷頸案，當時市長柯文哲曾表示社會安全網須重新思考，社會局也於去年7月推行「簡易助人技巧計畫」，加強鄰里功能，上路半年來，開設6場次課程、約300人次到課，課程內容雖教導里鄰長關懷及資源連結技巧，但張家並非高風險家庭，仍無法及早發現，阻止這起慘劇。

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  • 媽媽離開二殯，不發一語。（記者鄭景議攝）

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  • 張家大女兒被暱稱為小魚兒，同班同學寫卡片為她集氣。（校方提供）

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  • 台北市北投區一處民宅，5日發生父殺子人倫悲劇，一名年約40歲的父親，疑似拿刀殺害3名子女後再自殺。（記者張嘉明攝）

    台北市北投區一處民宅，5日發生父殺子人倫悲劇，一名年約40歲的父親，疑似拿刀殺害3名子女後再自殺。（記者張嘉明攝）

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