教授斬師生戀 女討名牌包封口

2017-02-07

〔記者王俊忠／台南報導〕南部1所國立大學男教授阿正與女學生小嵐（均為化名）師生戀，後來阿正欲斬斷這段情，小嵐卻傳簡訊要求阿正交付名牌包或30萬元，否則要把2人上床之事告知媒體與學校；阿正擔心名譽與教職遭到危害、憤而提告。小嵐一審被判刑5個月及賠3萬元精神慰撫金給阿正。

阿正提告指稱，曾於95年間與小嵐交往，為結束這段師生戀，曾傳簡訊告知對方願以交付包包方式換取對方停止騷擾，小嵐回傳要求交付10個LV或FENDI、CHLOE的名牌包，就不再騷擾，阿正拒絕。

阿正說，其後小嵐接續傳簡訊給他，恫嚇要求交付名牌包或匯款30萬元到指定帳戶，否則就要把發生性關係的醜聞公諸媒體與阿正任職的大學，控訴阿正欺騙她的身心。

阿正擔心此事曝光會影響其名譽及在國立大學任教權，決定對小嵐提出刑事恐嚇告訴與民事損害賠償。

小嵐辯稱，阿正在102年間已答應要送包包，並非恐嚇取財；阿正傳簡訊要寄包包給她，後來又躲起來。她說，阿正根本沒感到恐懼，不然怎會答應她？訴諸媒體是合法手段。

台南地院審理後，已依恐嚇取財未遂罪判小嵐5個月徒刑，得易科罰金，小嵐也上訴二審。

台南地院民事庭認定，阿正傳簡訊拒絕送小嵐包包，難認阿正有給付名牌包給小嵐的約定，即使阿正有送名牌包的義務，小嵐以訴諸媒體、大學及大眾指摘阿正私德不彰為手段，要求交付名牌包或金錢，換取不揭發此事，顯然不是合法手段，因此判小嵐須賠3萬元精神慰撫金給阿正。