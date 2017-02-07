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砂石車離奇衝海 司機下落不明

2017-02-07

〔記者張軒哲／台中報導〕碼頭岸邊的水泥輪擋形同虛設？

碼頭水泥輪擋 矮如虛設

賴姓司機前晚駕砂石車進台中港，疑因視線不佳，衝入5B碼頭落海，昨天上午退潮後工人發現砂石車報案，港務警消人員搜救，發現駕駛座無人，現場留有長長煞車痕跡，研判賴男被潮汐沖至外海，海巡人員持續搜救中。

落海第一時間未發現

台中港務分公司指出，45歲賴男從2號碼頭出發至5號碼頭，應左轉卻在5B碼頭向前衝落海，研判可能路況不熟，落海又適逢大潮，才會第一時間沒被發現。

昨天記者實勘，碼頭岸邊雖有水泥輪擋，但高度不到10公分，無法有效擋住大車的車輪，輪擋上的黃黑油漆已經斑剝，沿線也無路燈，在夜間的確很危險。

岸邊留下長長煞車痕

台中港務消防隊指出，賴男住在梧棲區，前晚7點從2號碼頭載運細砂到5號碼頭台玻公司倉庫，不料衝入海中，岸邊留下長長煞車痕跡。

昨天上午工人發現後報案，警消人員見碼頭水泥輪擋已被撞毀，派員下水搜尋，未發現賴男蹤影，車體吊掛上岸後，只發現一支手機，車上並無行車記錄器。警方以為賴男自行上岸就醫，但詢問附近醫院皆無就診紀錄。

賴母焦急指出，兒子未婚，身體健康，平日未與人結怨，她原以為兒子徹夜開車，昨日上午接到港警電話，才知道出事，趕緊到碼頭關切，希望兒子平安。賴男叔叔說，原本哥哥跟姪子一起開砂石車，近年哥哥已退休，姪子有10多年駕駛大車經驗，家人盼有奇蹟出現。

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  • 砂石車遭吊掛上岸，車斗留有些許細砂。（記者張軒哲攝）

    砂石車遭吊掛上岸，車斗留有些許細砂。（記者張軒哲攝）

  • 砂石車衝入台中港碼頭，車體吊起來卻不見司機，警消持續搜救。（記者張軒哲攝）

    砂石車衝入台中港碼頭，車體吊起來卻不見司機，警消持續搜救。（記者張軒哲攝）

  • 岸邊雖有煞車痕，但僅10公分高的低矮的水泥輪檔形同虛設。 （記者張軒哲攝）

    岸邊雖有煞車痕，但僅10公分高的低矮的水泥輪檔形同虛設。 （記者張軒哲攝）

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