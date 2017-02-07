騎士摔車 指鄭寶清未走斑馬線

2017-02-07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市廖姓男子昨指控說，他4日騎機車行經桃園區中正路時，撞到沒有走斑馬線、橫越馬路的民進黨立委鄭寶清，導致摔車、眼角受傷，事後，鄭寶清的助理僅賠償700元醫藥費了事，鄭寶清未出面道歉也不理不睬。

鄭稱被撞傷 已付醫藥費

對此，鄭寶清喊冤說，廖男的說詞與事實不符，他明明是被廖男騎車撞到，仍請助理付給醫藥費，廖男的指控很沒道理。

廖男指控說，他在4日上午9點多騎機車，途經桃園區中正路1家五金百貨行前，當時鄭寶清沒走斑馬線就橫越馬路，害他閃避不及撞上且摔車受傷，當時他的機車時速約50公里，事後就醫繳了680元醫藥費，鄭寶清的助理賠償700元就想了事，他不滿鄭沒有出面道歉且不理不睬。

鄭寶清回應說，他當時已走過馬路且到達路邊，廖男的車速很快，疑似想超越前車，廖男先撞上另1輛機車再擦撞到他，還造成他重心不穩跌坐在地、頭暈目眩，警方到場時，他自認傷勢無礙而返家休息，廖男由救護車送醫，事後到服務處要求給付醫藥費680元，助理付了700元，廖男也簽了簡易收據，未料卻反過來無端指控，一切交由警方釐清肇事責任歸屬。