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灑水車撞山壁起火 駕駛獲救

2017-02-07

〔記者徐聖倫／新北報導〕邱姓男子昨上午7時許駕駛灑水車，行經新北市新店區新烏路，左轉時失控自撞山壁，邱男疑似受撞昏迷，油箱破裂引燃火勢，所幸在火焰吞噬車頭前，消防隊趕到將人拉出，不久車頭陷入火海，邱男送醫後仍無法言語，肇事原因待調查。

目擊的機車騎士表示，案發時只見灑水車筆直地往山壁撞上，駕駛並沒有試圖轉彎的跡象，「砰」一聲巨大撞擊聲響就像炸彈爆開，「那聲音震耳欲聾，我到現在還聽不太到。」騎士說，撞擊後未見駕駛開門下車，但車體起火慢慢吞噬車頭，「幸好消防隊來得快，不然就大條了！」

據悉，邱男被送往新店耕莘醫院救治，目前仍戴著氧氣罩無法說話，左眼上方有一處4公分撕裂傷，經抽血確定邱某並未飲酒。警方說，根據目擊者說法，不排除邱男還未撞車時就昏厥，而邱男也未有明顯外傷，肇事原因將待邱男能夠說話再釐清。

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