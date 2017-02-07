猥褻女童 安親班司機判1年10月

2017-02-07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某安親班陳姓司機，在娃娃車內對年僅7歲的安親班女童「小花」（化名）猥褻，還拍攝下體不雅照，時間長達半年，並架設網站上傳照片，新竹地院依猥褻幼女罪判1年10月。

刑事局電信偵查大隊去年執行網路巡邏，發現某色情網站有女童下體特寫照，循線查出是在新竹某安親班擔任司機的陳男所上傳，前往他的住處搜索，在電腦主機內搜出多張女童裸露下體的照片。

警方調查，7歲的女童小花家住最遠，安親班下課，陳男將孩子送回家後，僅剩小花，故意繞到偏僻處。陳男以零食與零錢為餌，104年12月底開始到去年5月，多次在娃娃車內親吻女童與撫摸她的下體，並以手機拍攝下體。

陳男另行架設兒童色情網站，將猥褻照片上傳，直到不雅照被刑事局電信偵查大隊發現。法院將陳男送精神鑑定，確診有戀童癖，積欠銀行100多萬元卡債的他，雖與女童的母親達成和解，卻在繳付6000元後就未再支付，法官認為他身為娃娃車駕駛，不思善盡照顧學童責任，反而為了滿足個人性慾，對女童猥褻多達6次，戕害女童身心健康發展，因此判刑。