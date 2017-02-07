猥褻女童 安親班司機判1年10月
2017-02-07
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某安親班陳姓司機，在娃娃車內對年僅7歲的安親班女童「小花」（化名）猥褻，還拍攝下體不雅照，時間長達半年，並架設網站上傳照片，新竹地院依猥褻幼女罪判1年10月。
刑事局電信偵查大隊去年執行網路巡邏，發現某色情網站有女童下體特寫照，循線查出是在新竹某安親班擔任司機的陳男所上傳，前往他的住處搜索，在電腦主機內搜出多張女童裸露下體的照片。
警方調查，7歲的女童小花家住最遠，安親班下課，陳男將孩子送回家後，僅剩小花，故意繞到偏僻處。陳男以零食與零錢為餌，104年12月底開始到去年5月，多次在娃娃車內親吻女童與撫摸她的下體，並以手機拍攝下體。
陳男另行架設兒童色情網站，將猥褻照片上傳，直到不雅照被刑事局電信偵查大隊發現。法院將陳男送精神鑑定，確診有戀童癖，積欠銀行100多萬元卡債的他，雖與女童的母親達成和解，卻在繳付6000元後就未再支付，法官認為他身為娃娃車駕駛，不思善盡照顧學童責任，反而為了滿足個人性慾，對女童猥褻多達6次，戕害女童身心健康發展，因此判刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 安親班
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 辦NBA也行 竹市世大運籃球場館竣工
- 《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援
- 台北燈節新亮點 「日珥雞」花車首打光
- 當代陶藝秀 25位藝術家齊參展
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 占中市府千坪土地45年 救國團敗訴
- 美百大企業 抗川普禁穆令
- 不只薩德！ 美還想在韓部署隱形驅逐艦
- 和梅克爾合照被移花接木 敘難民怒告臉書
- 蘇純興：今年新車銷量43萬輛
- 礁溪唐代大飯店 福華改造重出江湖
- 打響西螺七崁 頭崁高鳴過世武術界惋惜
- 《自由廣場》山區現場談照服員不足
- 英女王 在位六十五週年
- H7N9防疫慢半拍? 高市衛生局反擊投書謬誤
- 吳敏顯／舊居
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 2水庫蓄水不足7成 大新竹缺水
- 田亞霍遊大馬 許佳麟揪四葉草當地陪
- 市府轉運站 悠遊卡客服開張
- 南機場整宅市場廢止 暫做社區共食空間
- NBA》魏少沒大三元 42分仍是狂
- 台東第一鐵路橋 明拆除重建
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 工作家庭兼顧 夫妻檔聯手做托育
- 美巡賽》4次延長激戰 松山英樹2連霸
- 潘武雄專訪》拚單季百場出賽 去年「差在一針」
- 盼大學申請延至7月 252高中主管連署
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- 中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨
- 蔡秀芬 首位中山大學女副校長
- 《自由廣場》機場捷運 新聞不及格
- 苗縣17農會將改選 近半總幹事陷苦戰
- 陳美鳳青森開工 雪地拍照超興奮
- 豪哥讚布雷迪「太冷血了！」
- 霸王級壽菊盛開 罕見紫蝶花也飛舞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT applicants’ gang background raises questions
- 北部東北部天氣涼 中南部日夜溫差大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：猥褻女童 安親班司機判1年10月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分