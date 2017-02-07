前國手綁架台商 判14年10月
〔記者項程鎮／台北報導〕前射箭國手蘇煜庭受大學同學委託，照料赴泰國發展的台商鄧立威，蘇男竟在泰國找人偽裝警察綁架鄧男一家5口，還拿熱熔膠條抽打鄧某下體凌虐，壘球協會副理事長林昆漢也被控涉案，最高法院維持台中高分院見解，依擄人勒贖等罪判處蘇男14年10月徒刑確定，林男仍由台中地院審理中。
39歲蘇煜庭在泰國經營球類賭博，98年11月受黃姓大學女同學之託，幫她赴泰經商的表哥鄧男一家5口租屋，蘇某當時介紹綽號「張董」的47歲林昆漢與鄧某認識，蘇男等人得知鄧某財力不錯，策劃綁票勒贖案，並找來2名台籍男子和4名泰男參與。
泰籍男子假扮警察到鄧某友人處，以音樂太大聲為由銬住2人，再謊稱從鄧某友人住處搜出毒品，必須拘留，並由蘇煜庭帶鄧妻前來，蘇某居間翻譯，指假警要求5000萬泰銖（泰銖約與台幣等值）才能放人，鄧某得知被設局綁票，拒絕付款，慘遭泰籍男子拿電擊棒電擊，還脫他褲子以熱熔膠條抽打其生殖器、用香菸水灌入鼻孔、電擊棒電擊其身體，逼迫鄧某付贖金。
其餘共犯則到鄧某租屋處，控制鄧某老母和2名女兒，搜刮財物後，拿走護照，鄧某為家人安全，表示願付3000萬泰銖，並打電話回台要家人匯款。同年12月10日蘇煜庭陪鄧妻到新加坡，提領在新加坡某銀行內的存款和股票基金，當時鄧某在台家人已報案，新加坡警方在銀行內救出鄧妻，蘇某趁隙逃逸，直到當月21日搭機返台時在機場被捕。
被綁架凌虐15天的鄧某，及被軟禁的母親和女兒，後來也被泰國警方救出，2名台籍男子和4名泰國男子相繼在泰國被捕及判刑，其中2台人被泰國法院判刑22年6月確定，在泰國服刑中。林男逃亡多年，案發後在友人掩護下，從泰國邊境逃往柬埔寨，轉到緬甸再返回台灣，前年被刑事局查緝到案，經台中地檢署起訴，正由台中地院審理中。
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標題：前國手綁架台商 判14年10月
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