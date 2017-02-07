辱警畜生 前立委邱垂貞起訴

2017-02-07

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前立委邱垂貞去年4月13日晚間，駕車行經國道2號大園入口匝道，被國道公路警察局劉姓警員攔檢，涉嫌爆粗口對劉員辱罵：「媽的！你畜生！╳！」等言詞，經媒體披露後，邱一度在臉書向劉員及全體警察公開道歉，劉員雖未提公然侮辱告訴，但因妨害公務為公訴罪，桃園地檢署昨仍依侮辱公務員罪將他起訴。

檢方調查時，邱垂貞稱案發前幾天於同路段被警方攔檢2次，當天他沒酒駕、也沒違規，卻又被劉員攔下，令他感到很不舒服，認為警員有針對性，才會與警員發生口角，他脫口而出的「媽的」只是口頭禪，並未辱罵警員「畜生」。

不過，檢察官當庭反覆播放警員配戴的密錄器錄音，確有聽到邱脫口而出：「媽的！你畜生！╳！」等言詞，加上在場其他員警指證，昨偵結起訴。

邱尊重判決

邱垂貞昨表示，他還沒收到起訴書，強調當時是一時情緒失控，才出言不慎，也曾公開向警員道歉，未來會在法院如實說明案發過程，會尊重法院判決。