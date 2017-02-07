女童割喉凶嫌見家人光碟 檢要勘驗

2017-02-07

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院昨開庭審理北投女童割喉案，檢方要求勘驗凶嫌龔男在台北看守所接見家人的錄音光碟，並指如不勘驗，就像「潘朵拉盒子」，無法得知龔男精神狀況，律師當場反對，認為光碟交給台大醫院的精神鑑定小組鑑定即可，龔男則贊成調閱光碟，並主張傳喚行凶前，曾和他用LINE聯絡的林姓男子，合議庭表示會進行評議。

昨開庭時，龔男先質疑台大醫院替他鑑定時，發現他皮膚有疥瘡，竟有醫師要他脫褲子檢查，醫師還「迸幾句」讓他覺得尷尬的話，希望以後能避免這些情形，法官表示會轉達。

檢察官隨即表示，希望高院能當庭勘驗龔男接見家人的錄音光碟，因為龔男的精神狀況是本案重點，他「和其他人談話可能偽裝」，但「與親人間的談話，才是最真實的」，律師表示反對，主張精神科醫師才有相關專業能力。

此時，龔男「倒打律師一耙」，表示願意調閱錄音檔，讓律師當場傻眼，龔男認為北所對他接見家人的紀錄有誤，還希望法官能傳喚案發前，他曾用LINE聯絡的林姓友人，當時林男曾用LINE勸他：「幹嘛這樣」、「他們不知道怎樣幫你，才這樣害你」，法官表示會一併審酌評議，並指出本案受限於速審法的羈押時限，最晚須在5月2日辯結。

龔男前年5月29日闖入台北市北投區文化國小，將女童在校內廁所割喉致死，他供稱因社會壓力、近日出現幻聽，於是闖入母校隨機犯案；士林地院認為龔有病，經專業治療可能會改善，並非無教化可能，判無期徒刑，上訴後由高院審理中。