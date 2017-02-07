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童仲彥不辭北市議員 妻要他別再演戲

2017-02-07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議員童仲彥過年前爆出家暴、外遇醜聞，他與兒童權益促進會理事長王薇君昨出面召開記者會，對於媒體提問均回應「千錯萬錯都是我的錯」，也提到開工後會儘快遞交書面退黨，但不會辭議員，未來兩年任期將以報恩、懺悔的心情，一天當兩天用，作贖罪的志工。

童仲彥可能不知道他已經沒有民進黨籍，民進黨台北市黨部主委黃承國說，雖然童仲彥未遞交書面退黨申請，不符合正式程序，但早在童於1月26日臉書發表退黨聲明當天，市黨部即已替他辦理退黨，因此童目前已無黨籍。

民進黨早已為童辦退黨

黃承國表示，童涉家暴的調查報告已完成，市黨部週三會送中央黨部，再決定如何處分，並繼續調查童的違紀部分。至於2018年中正萬華區議員選舉，他肯定地說，童仲彥不會代表民進黨參選，因此也不會有禮讓或提名。

童仲彥昨說，這段日子「有91歲的阿嬤說要打我一下，要我認錯改過」，也有鎖店老闆說他真的太差勁。他稱家暴經診斷是因酒精濫用，今後將滴酒不沾。媒體問童之前稱夫妻只有拉扯，未承認毆打妻子李秀環，童僅回說「千錯萬錯都是我一個人的錯。」

對於自己1月26日在臉書貼出退黨聲明，但8個小時後忘記切換帳號，在底下留言「了不起。負責」被網友抓包，童稱自己的臉書帳號開放給很多好友，一位獨派好友張慶恩留言忘記切換，對方事後也一直跟他道歉。

妻︰不再相信他的話

李秀環則在昨午回擊，指童並非廿四小時都在喝酒，平日也會對她咆哮、辱罵，不會再相信他講的任何一句話；她也點出，童去看醫生也不必找那麼多記者去拍，「請他不要再演戲了！」

至於會不會原諒他？李秀環說，「怎麼原諒呢？」她說，第一時間童說從未看過她傷勢照片，現在不可收拾才說千錯萬錯都是他的錯，如果台灣可以原諒這樣的人，那天下就沒有做錯事的人了，「我願意原諒他，但6年的時間夠了！」

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  • 童仲彥今天上午召開記者會，表示開工就會遞交書面申請退黨，但市黨部表示，其實在過年童仲彥在臉書發出退黨聲明時，黨部就已經辦退黨，因此童已無黨籍。（記者鍾泓良攝）

    童仲彥今天上午召開記者會，表示開工就會遞交書面申請退黨，但市黨部表示，其實在過年童仲彥在臉書發出退黨聲明時，黨部就已經辦退黨，因此童已無黨籍。（記者鍾泓良攝）

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