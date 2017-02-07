動私刑逼脫衣 錄影貼LINE分享
〔記者李容萍／桃園報導〕許姓男子偷女房客內衣，女房客的林姓男友得知，逼迫簽下18萬元的本票和解，許男無力償還連夜搬家，去年底被林男堵到押往廢墟，林男疑動用私刑，拍下許男全身赤裸，自持棍棒敲頭表達歉意、承諾還債的影片。影片原本放在LINE群組，卻流出在臉書社團「黑色豪門企業」上流傳，桃園警方主動追查，昨晚帶回林男，全案朝恐嚇、妨害自由、強制罪等偵辦。
內衣賊被逼簽本票 無力還挨虐
警方追查發現，這段影片於去年12月26日拍攝，昨傍晚找出受害的34歲許男，因事隔1個多月，許男看到警方上門，得知影片近日被上傳臉書，驚訝不已。
許男向警方說，他在中壢環中東路的公寓租屋，去年3、4月在5樓屋頂曬衣間，偷了3樓女房客的內衣，被房東錄下影片，女房客的35歲林姓男友得知找他談判，強迫他簽下18萬元的本票和解，他給了對方6萬元，因無力償還而連夜搬家，去年底在中壢龍岡的米干店被林男堵到，被押往偏僻廢墟錄下該影片。
影片中，許男脫到一絲不掛，拍攝者林男問許男什麼事？許無奈答：「欠錢、跑掉，被朋友找到。」林男又問，到底什麼事？許答：「因為偷人家的內衣，還有欠錢不還。」林男接著問這代表什麼？許男回答：「最近手頭很緊，還不出來。」
施暴男子 稱不知影片為何外流
許男說著說著，拿木棍往自己的頭上猛敲、發出扣扣聲響，林男再問，這代表什麼？許男答：「該打，懲罰自己。」林男又問，接下來要怎樣處理？許答稱：「照還，不要落跑，連本帶利照還。」許男一邊回答，一邊持棍敲打自己頭部，林男還吆喝：「大力一點！」許男最後還報上姓名、住處、工作地和手機號碼。
警方昨晚在環中東路的租屋處，帶回涉案的林男，起出許男所簽下的8張本票，他向警方坦承去年底和2名友人強押許男，許男脫光衣物承諾還債，並由他拍攝影片，影片原本放在友人LINE群組觀看，不清楚怎麼會流出。
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