男下體卡鋼環 羞求消防隊解套
2017-02-07
〔記者吳昇儒／基隆報導〕年約20多歲男子，昨日上午8時許跑到基隆市信二消防分隊，向值班隊員悄聲問：「我下面被鋼環卡住，可以幫我解開嗎？」隊員詳細詢問後，才知道男子為了增加性功能，將鋼環套在生殖器根部，已腫得跟棒球一樣大，請消防人員幫忙「解套」，消防隊員使用油壓剪剪斷鋼環後，終於順利讓男子的「寶貝」脫困。
消防隊員於過程中，擔心誤傷男子生殖器，先用鉗子固定住鋼環，再用小型油壓剪破壞，花費約5分鐘，讓男子脫困。
協助的消防隊員表示，當時有兩名男子到值班台求援，詢問知道是生殖器套上鋼環取不下來，便將男子帶到值班台後方的備勤室檢視傷勢；男子脫下褲子時生殖器已經發紫。
據悉，該名男子為了增加性功能，買了鋼環套上，希望能在勃起時，減緩血液流到海綿組織內，增加勃起時間。
基隆長庚醫院泌尿科主治醫師林政鋒指出，利用鋼環套住生殖器會導致血液回流慢，讓生殖器看起來比較堅挺、持久，但生殖器缺氧3到5分鐘就會變紫或組織壞死，如果未及時取下，受傷的組織無法回復，會造成嚴重後果；就像用橡皮筋綁住手指，短時間就會發現手指頭變腫、變大，但相對的也會因為組織缺氧變紫，久了就得截肢。
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