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每日22下伏地挺身 南投警互傳戰帖

2017-02-07

〔記者佟振國／南投報導〕「冰桶挑戰」曾造成轟動，而南投縣警界最近吹起源自美國關懷退伍軍人「挑戰22下」的活動風潮，在臉書被點名的員警得連續22天每天做22下伏地挺身，每天也能點名2位好友接受挑戰，有被點名的員警表示，適逢過年吃多大魚大肉，剛好藉此強迫自己運動健身。

最近南投縣警界流行「挑戰22下」，這項活動源自美國關懷退伍軍人，有感於美國平均每天會有22名退伍軍人因創傷後壓力症候群而選擇輕生，藉由軍人每天都要做22下伏地挺身連做22天方式，來傳達活動，讓關懷能延續下去。

南投縣警界跟上這股風潮，縣警局訓練科教官幸惠民率先做，並點名埔里、仁愛分局的教官陳志銘、袁名雄接受挑戰，目前在臉書被點名的員警與周遭親朋好友已有上百人。

由於得拍攝影片PO網為證，有人輕鬆做完22下伏地挺身，還奉送好幾下，更有人將難度提升，雙手開閤做，被封為「臭屁組」，有人辛苦撐完，手直發抖，眼冒金星，直呼「太累了」！被笑稱「肉腳組」，必須持續鍛鍊雪恥，也有被點名者自動神隱，不接受挑戰。

埔里分局教官陳志銘表示，被點名時完全狀況外，上網查詢才知道是關懷美國退役軍人的活動，姑且不論活動目的，能趁此機會要求自己動一動，特別強化肌力及核心肌群，還是好處多多！

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  • 埔里、仁愛分局員警已有多人接到「挑戰22下」的挑戰，每天勤餘就做伏地挺身。（記者佟振國攝）

    埔里、仁愛分局員警已有多人接到「挑戰22下」的挑戰，每天勤餘就做伏地挺身。（記者佟振國攝）

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