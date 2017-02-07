樂高版逃生短片 消防員創意吸睛
〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局第三大隊女消防隊員林佩錡，因從小喜歡樂高積木，為了讓民眾以輕鬆方式獲得火場逃生和認識消防工作的正確資訊，最近利用勤務空檔，以積木自行拍攝、後製「防火宣導」、「破除消防五大迷思」2支積木版短片，上傳臉書後獲得消防隊員和臉友一片按讚聲，紛紛跪求分享，成為最有效的消防宣傳方式。
目前在台中市消防局第三大隊擔任安檢員的林佩錡，100年從警專畢業後分發，擔任消防隊員5年來，發現民眾對於火場逃生和消防、救火工作仍有不清楚的地方，因從小就喜歡積木，也收藏不少跟消防工作相關的積木，靈機一動決定利用大人、小孩都喜歡的積木製作宣導短片。
林佩錡說，利用勤務空檔將平時構思，以及詢問學長後的正確火場逃生資訊，拍攝製作了3分多鐘的「防火宣導積木版」短片，並在1月31日上傳臉書，短片中提醒民眾「拉、瞄、壓、掃」的滅火器使用口訣，以及屋外著火來不及逃生，一定要記得關門阻隔火勢，並到有窗戶的房間「冷靜」等待救援。
自製影片 幽默獲讚賞
看到有民眾躲在浴室不幸被燒死的意外，還立刻修改內容，提醒不要躲在塑膠門的浴室內，還安排「你以為蝙蝠俠會來救你嗎？」的幽默橋段，讓民眾有興趣繼續看下去。臉友和消防學長、學姊看到紛紛按讚，稱讚「太有才了」，還跪求安檢、救護宣導、爆竹煙火宣導等短片，並希望借分享。
前天林佩錡再度在臉書上傳第2支自製短片「破除消防五大迷思積木版」，針對雲梯車到火場為何不升起？消防水箱車為何沿路漏水？消防車到火場為何不出水？等民眾常見的疑問都進行解答，尤其部分民眾誤解消防隊員沒出勤都在隊部泡茶、聊天，澄清其實還有抓蛇、捕蜂、防火宣導、救護、訓練、裝備保養等繁重工作，內容更是讓消防員心有戚戚焉，留言：「我的老天鵝啊，我跪著看完！」
對於短片獲正面回響，林佩錡昨表示，希望能對民眾火場逃生有幫助，也大方歡迎民眾分享。網址：https://goo.gl/zMQXV0。
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