《社會局說法》張家無家暴通報紀錄

2017-02-06

〔記者張議晨／台北報導〕台北市發生父親將自己的3名小孩殺害後自殺慘劇，北市家防中心主任陳淑娟表示，經調閱系統，張家雖設籍台北市，但無任何家暴通報，也不具低收入戶等身分。

由於虐童、自殺事件頻傳，是否代表社會安全網出現漏洞，陳淑娟坦言，雖然目前通報管道多元，包括警方、醫院、社政等都有相關機制可發現徵兆，但為保有民眾隱私與顧及人權，如果過去沒有危險因子或家暴通報，很難深入理解，僅能透過宣導降低悲劇發生。陳淑娟強調，已指派社工在旁陪伴，提供案家任何需要的協助。當地里長黃玉樹則說，僅知這戶家庭是租屋於里內，平常與人互動並無任何異樣。