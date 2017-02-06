《鄰居訝異》這家人平常都好好的

2017-02-06

〔記者吳政峰、鄭景議、姚岳宏／台北報導〕狠心對3名親生子女痛下殺手的張姓男子，懷疑妻子不忠，殺害子女後再持刀自殺，留下遺書指妻子為「賤婦」，並敘述對人生絕望，要把小孩帶走；警方透露，遇害的2名小孩及倖存的大女兒，傷口均在頸部等致命部位，顯見張男鐵了心，就是要致親生子女於死。

4人被發現後緊急送醫搶救，但僅16歲大女兒仍有生命跡象，二女兒、么兒及張男本人均宣告不治。

林姓鄰居說，「不敢相信，這家人平常都好好的」；另名鄰居則說，她中午煮菜時，聽到兩聲淒厲尖叫，時間短暫，當時以為是小孩吵架沒報案，沒想到竟是人倫悲劇。不過根據法醫相驗，包括張男在內的3名死者，死亡時間在昨天清晨，到發現已逾6小時，且3名子女遇害時可能被迷昏，沒有明顯掙扎痕跡，所以，鄰居聽到的淒厲叫聲應該不是張家的小孩。