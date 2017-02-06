《遺書自述》疑妻外遇股票賠數百萬

2017-02-06

〔記者吳政峰、鄭景議、姚岳宏、王冠仁／台北報導〕張男與妻子感情失和，遺書寫下懷疑她外遇，也提到自己玩期貨股票，慘賠數百萬，對人生已經絕望，為讓前妻自由，因此尋死，並要帶3個小孩一起上路。

張男的鄰居透露，張男為自由業，平時在家接案子，做一些電腦相關設計工作；另有鄰居指張男曾在證券公司工作過，喜歡投資玩股票。

據悉，張男近來與妻子感情失和，懷疑妻子外遇，留言要給妻子自由，遺書中也提到自己玩股票慘賠，對人生已絕望。