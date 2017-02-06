大女兒遭割喉痛醒 LINE舅舅救命

2017-02-06

〔記者王冠仁、鄭景議、林惠琴／台北報導〕「我喉嚨被割傷、爸爸全身是血！」

被父親拿刀砍傷頸部的16歲張家大女兒，被「痛醒」後，發現自己脖子處不斷流血，她忍痛起身，因無法說話，她用手摀著傷口，拿手機LINE給舅舅求救，再跑到隔壁房等待救援。醫生說，她的氣管有2公分深傷口，約3分之1遭砍斷，若未及時處理，可能影響呼吸功能，張小妹的機警，救了自己一命！

張小妹目前頸部受傷無法言語，昨只能用寫字方式，向警方及醫護人員描述她「痛醒後」的案發情況，她清楚寫下父親早就說過「想帶你們一起走」的行凶伏筆。

張小妹用筆及打字寫下案發驚悚的那一刻，她透露，「我從睡夢中驚醒，忽然感到頸部一陣刺痛，我『痛醒』後，發現自己的脖子有血跡，爸爸、妹妹與弟弟都在床上，全身都是血，那時候我不知道發生什麼事，只感覺脖子好痛」。

據轉述，張小妹當時忍痛起身，先是搖一旁的弟妹，發現沒有動靜後，用手摀著傷口，以手機通訊軟體LINE打字向雷姓舅舅求救，再跑到隔壁房間等待救援，她說：「我一開始以為有壞人侵入家中，對我跟爸爸、妹妹與弟弟不利，不過爸爸昨天曾說過『想帶你們一起走』，我那時不知道爸爸說什麼，現在回想起來，下手的人可能就是爸爸」。

台北榮總急診部外傷科主治醫師王鑑瀛表示，張小妹抵院時意識清楚，左頸有長達9公分的刀傷，傷及環狀軟骨與氣管，氣管有2公分深傷口，約3分之1遭砍斷，若未及時處理，可能造成血液溢滿氣管，影響呼吸功能，現已完成縫合，預計插管使用呼吸器3至5天，目前研判生命無虞。